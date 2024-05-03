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عبر "أبشر" و"مقيم".. بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت المديرية العامة للجوازات استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم"، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وتتيح منصة "أبشر أفراد" إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة.


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ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يجري إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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