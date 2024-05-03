تراند اليوم : طبيب يكشف عن أعراض ارتجاع المريء.. ويوضح طرق بسيطة لعلاجه

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري القلب الدكتور منور العنزي، عن أعراض ارتجاع المريء، وطرق بسيطة لعلاجه.

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": ارتجاع المريء من الإضطرابات الشائعة حيث تتأثر العضلة التي تعمل كصمام بين المريء والمعدة فترتخي ولا تقفل جيدا فترتد أحماض المعدة إلى المريء.

وأضاف: الأعراض تشمل حموضة وألم في الصدر، وصعوبة في البلع، وإحساس بطعم لاذع في الفم، وسعال وبحة في الصوت.

وأكمل: علاج الارتجاع عادة يكون تقليل حجم الوجبات الرئيسية، وجعل الفترة الفاصلة بين العشاء ووقت النوم لا يقل عن 2-3 ساعات، والامتناع عن تناول المنتجات التي تحفز تكوين أحماض في المعدة، و الحمضيات والعصائر، والتوابل، و القهوة والشاي، و التحكم بزيادة الوزن، واستخدام الأدوية التي تقلل حموضة المعدة.

وزاد: في بعض الأحيان عند فشل هذه الإجراءات يمكن اللجوء إلى الجراحة هناك عمليتان الأولى هي عملية ( طي قاع المعدة )، موضحا أن العملية تتم عن طريق المنظار، وتحت التخدير العام، ويتم لف وطي منطقة قاع المعدة حول أسفل المريء، وهذا يؤدي إلى منع رجوع الحامض من المعدة للمريء، ويتم كذلك إصلاح فتق الحجاب إن وجد، وتستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف.

وتابع: الثانية.. زراعة جهاز لينكس وهو اسوارة من حبيبات التايتانيوم تزرع جراحيا حول اتصال المريء والمعدة، واستشاري الجهاز الهضمي هو من يقرر أي نوع من العلاج يناسب الحالة.