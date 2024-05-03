السعودية | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول بجمهورية غامبيا، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

وجرى خلال اللقاء تناول القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية، وقضية جامو وكشمير، والإسلاموفوبيا، والتأكيد على أهمية دعم دور المنظمة في سبيل تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المنظمة وباكستان.