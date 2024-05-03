تراند اليوم : نعيش 4 فصول في وقت واحد.. "الزعاق" يكشف تفاصيل الأجواء في موسم "كنة" وموعد قدوم الحر اللاهب

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صحيفة الخليج 365: قال خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، إننا سنعيش خلال هذه الأيام أجواء الفصول الأربعة، في موسم الكنة.
وأضاف الزعاق في فيديو بقناة العربية: " لا يبدأ الحر أو البرد بشكل مفاجئ ، وإنما يبدأ كل فصل منهما بالعديد من التقلبات الجوية فالبرد يبدأ بتقلبات جوية خفيفة عكس فصل الصيف ".وأوضح بأنه لا تستقر الأجواء إلا مع دخول مربعانية القيظ والتي تبدأ في 3 يونيو ، وحينها نشاهد الثريا خلال الأجواء الليلية.
وأشار إلى أنه خلال موسم الكنة نلاحظ بارتفاع درجة الحرارة خلال وقت الظهيرة ، وبالتالي يكون هذا الموسم بداية الحصاد السنوي على مناطق جنوب المملكة.
وأكد أنه لن يأتي الحر اللاهب إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.