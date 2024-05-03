تراند اليوم : نعيش 4 فصول في وقت واحد.. "الزعاق" يكشف تفاصيل الأجواء في موسم "كنة" وموعد قدوم الحر اللاهب

صحيفة الخليج 365: قال خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، إننا سنعيش خلال هذه الأيام أجواء الفصول الأربعة، في موسم الكنة.

وأضاف الزعاق في فيديو بقناة العربية: " لا يبدأ الحر أو البرد بشكل مفاجئ ، وإنما يبدأ كل فصل منهما بالعديد من التقلبات الجوية فالبرد يبدأ بتقلبات جوية خفيفة عكس فصل الصيف ".

وأوضح بأنه لا تستقر الأجواء إلا مع دخول مربعانية القيظ والتي تبدأ في 3 يونيو ، وحينها نشاهد الثريا خلال الأجواء الليلية.

وأشار إلى أنه خلال موسم الكنة نلاحظ بارتفاع درجة الحرارة خلال وقت الظهيرة ، وبالتالي يكون هذا الموسم بداية الحصاد السنوي على مناطق جنوب المملكة.

وأكد أنه لن يأتي الحر اللاهب إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.