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تراند اليوم : بعد استهدافها إيلات في إسرائيل.. "البحرين" تصدر بيانا بشأن "سرايا الأشتر" الإرهابية

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صحيفة الخليج 365: أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني في البحرين، محمد العباسي، أن "سرايا الأشتر" التي سبق أن صنفتها البحرين تنظيمًا إرهابيًا، تمارس أنشطتها خارج البحرين.

وقال العباسي خلال بيان، أن دولا عدّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة قامت كذلك بتصنيف "سرايا الأشتر " كيانًا إرهابيًا.

وكانت "سرايا الأشتر" التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في البحرين أنها استهدفت مواقع إسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر بالطائرات المسيرة.

وذكرت السرايا "المصنفة منظمة إرهابية في البحرين" أن العملية تمت في الـ 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وفق البيان

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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