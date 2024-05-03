شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.