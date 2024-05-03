تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على وافد لابتزازه فتاة بالرياض.. والكشف عن جنسيته

صحيفة الخليج 365: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية، لابتزازه فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
صحيفة الخليج 365: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية، لابتزازه فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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