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تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على وافد لابتزازه فتاة بالرياض.. والكشف عن جنسيته

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صحيفة الخليج 365: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية، لابتزازه فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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