تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على وافد لابتزازه فتاة بالرياض.. والكشف عن جنسيته

صحيفة الخليج 365: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية، لابتزازه فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

