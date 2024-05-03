تراند اليوم : بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية

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صحيفة الخليج 365: كشف الداعية المصري أحمد كريمة خلال لقاء مع قناة " mbc مصر " ، حقيقة أن الحجامة سنة نبوية ، وتداوى الرسول عليه السلام بها .
وقال كريمة : الحجامة كانت وصفة بيئية ولا ننسبها للإسلام كسنة ، حيث كانت موجودة قبل ولادة النبي عليه السلام .وتابع: النبي تداوى بالحجامة على حسب عصره وبيئته ، إنما لا تأخذ حكما تكليفيا ولا أقول واجبة ولا سنة ، فلا أقوم بتشريط جسد مريض السكري وأتسبب في إصابته بغرغرينه وأقول له الحجامة سنة ، فهذا تخريف .
وأوضح: فالحجامة عادة بيئة في عهدها فقط ، يعني نفرض أنا لا آخذ الحجامة وآخذ بالطب الحديث، هل معنى ذلك أني خالفت الشرع ؟!.