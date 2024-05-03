شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على معظم المناطق.. الأماكن والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتشمل الرياض العاصمة والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمزاحمية وضرما والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح والسليل ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج والخرج.وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وتكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل أضم وميسان والعرضيات ومناطق جازان ونجران وعسير والباحة والشرقية.