إحلال مجلس إدارة إنفاذ محل لجنة تصفية المساهمات العقارية

باشر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، تنفيذ تصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد اكتمال تنفيذ خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها.



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