شكرا لمتابعة خبر عن بأمر ملكى: منح الجنسية لرجل وزوجته وأبنائه في منطقة “حائل” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بمنح الجنسية لرجل وزوجته و14 من أبنائه في منطقة “حائل”.

وقد أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة “حائل” صدور أمر ملكي رقم 4/13793 القاضي بمنح الجنسية ل “زبون طلب معجل الشريفي الشمري”، كما شمل الأمر زوجته “فاطمة مظهر معجل الشريفي الشمري”، وأولاده مريم، هاجر، حفصة، عبدالإله، أحمد، رقية، نقا، نداء، أنوار، برزان، رجاء، فريال، منيرة، مطلب.

ويجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة العربية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت بعض الشروط منها: أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، أن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، أن يجيد اللغة العربية.

وكما تقتضى القوانين بأن يقدم طالب الجنسية طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.