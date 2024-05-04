شكرا لقرائتكم خبر عن "سكوترات" تنقل الطلاب داخل حرم جامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

السكوترات الكهربائية

الدمام - شريف احمد - دشنت جامعة جدة خدمة التنقل الذكي داخل حرم الجامعة، وذلك من خلال استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية داخل الحرم الجامعي.وتقدم الخدمة من خلال مبادرة تفعيل فرص الابتكار والتطوير ضمن الاتفاقية المشتركة بين جامعة جدة وهيئة النقل العام، التي تهدف لتمكين البيئة المحفزة والملائمة وتحسين تجربة الطلاب وتوفير وسائل نقل مستدامة.وتمكّن الخدمة للطلاب والموظفين، التنقل بسهولة بين الأماكن داخل الحرم الجامعي باستخدام السكوترات الكهربائية ضمن بيئة صحية، حيث تم تجهيز الحرم الجامعي بمسارات مخصصة بمساحة ١٠٠٠ متر و٥ محطات توقف في مواقع حيوية.