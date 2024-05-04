شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. تفاصيل الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.