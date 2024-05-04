شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. تفاصيل الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في الرياض، في 15 - 16 مايو الجاري.
ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي وورش عمل واجتماعات خاصة وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.
تتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين قادة من الجهات التالية: وحدات التحريات والمالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والخبراء المحليون والدوليون والمؤسسات المالية والمؤسسات الأكاديمية.
ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي وورش عمل واجتماعات خاصة وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.
مكافحة الفساديستضيف الملتقى نحو 600 خبير ويشارك فيه أكثر من 75 متحدثا.
تتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين قادة من الجهات التالية: وحدات التحريات والمالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والخبراء المحليون والدوليون والمؤسسات المالية والمؤسسات الأكاديمية.