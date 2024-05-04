«الصحة»: لا إصابات جديدة بأعراض التسمم الغذائي

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وبينت أن 50 شخصا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي «الوشيجي»، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و 11 حالة منومة بالأجنحة و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت أن هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة النظر إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.
الحالات المرصودة:
- 75 حالة مرصودة.
- 69 مواطنا و6 مقيمين.
- 50 شخصا تم تشخيصهم بـ «الوشيجي».
- 43 حالة قد تعافت.
- 11 حالة منومة بالأجنحة.
- 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية.
- حالة وفاة واحدة.
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