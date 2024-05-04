العثور على جثتي الشقيقين المفقودين في سيول وادي ترج بيشة

عُثر اليوم على جثة الطالب فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج بيشة، بعد العثور أمس على جثة شقيقه عبد العزيز. تعرض الشقيقين، البالغين من العمر 17 و 18 عامًا، للجرف من قبل السيول بعد هطول أمطار غزيرة على قرية الغفرات، التي تقطنها عائلتهم.
وقد قامت فرق الدفاع المدني بالعثور على الجثة الأولى أمس بالقرب من مزلقان المجمعة، في حين عثر مواطن اليوم على الجثة الثانية في المهامل التابعة لمركز الصور.
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