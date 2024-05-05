ورشة تستعرض قبول طلاب المنح بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأول ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الثقافات والشعوب الثاني عشر المقام بالجامعة حاليا، ورشة عمل بعنوان «رعاية طلاب المنح برامج ومبادرات». وشارك في الورشة التي أدارها عميد شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية الدكتور حسن عواجي، أعضاء لجنة عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، حيث تطرقت الورشة للجهود المبذولة في مجالات قبول طلاب المنح ورعايتهم والتواصل معهم، إضافةً إلى تسليط الضوء على تجربة الجامعة الإسلامية الرائدة في قبول طلاب المنح ورعايتهم والتواصل معهم.

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