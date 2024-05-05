ملتقى لاستدامة هواية الصقارة وترتيب الفعاليات والمبادرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استدامة هواية الصقارة وما يختص بها من فعاليات ومسابقات ومبادرات، انطلق أمس الأول، ملتقى الصقارين 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعلن النادي خلال الملتقى عن الفعاليات التي يستعد لإقامتها خلال العام 2024، ومن أبرزها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور (5 - 24 أغسطس)، ومزاد نادي الصقور السعودي (1 أكتوبر - 15 نوفمبر)، ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي (10 - 19 أكتوبر)، وسباق الملواح (14 - 19 أكتوبر)، وكأس نادي الصقور السعودي (13 - 20 نوفمبر)، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (28 نوفمبر - 14 ديسمبر)، وكأس العلا للصقور والذي سيعلن عن موعده لاحقا.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بفعاليات نادي الصقور السعودي، ومشاركة مجتمع الصقارين في مجالات تطوير السباقات والخدمات التي يقدمها النادي، وإتاحة الفرصة للصقارين لطرح مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال الشميسي، أن هذا الملتقى جاء لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل النادي لخدمة الصقارين ودعم هذه الهواية، بهدف تطويرها والارتقاء بها، ومن هذه الجهود إطلاق برنامج (هدد) لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية، حفاظا على السلالات النادرة من الانقراض، وجهود النادي للتعريف بهواية الصقارة بالمملكة ونشر الوعي بأهميتها كإرث ثقافي فريد، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية.