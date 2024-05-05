حصر المباني الآيلة للسقوط بالدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة، لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المنطقة المركزية بالدمام، التي تقع على مساحة أكثر من مليون و150 ألف متر مربع، وذلك استمرارًا لجهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة سوف تكون على مراحل عدة، إذ تتضمن المرحلة الأولى حصر وتحديد المباني ودراستها من قِبل اللجنة، وفي المرحلة الثانية يتم إنذار وإشعار أصحابها بضرورة مراجعة البلدية وإنهاء كل الإجراءات النظامية حيال إزالتها أو معالجتها وفق التقارير الفنية والهندسية التي توصي بها اللجنة، وفي المرحلة الثالثة تتم أعمال فصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدًا لإزالتها.

وأكدت الأمانة استمرار اللجنة في رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وذلك لاعتبارها منظراً غير حضاري، ولما تشكّله من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات، إلى جانب مخاطرها الأخرى وتأثيرها على البيئة، داعيةً أصحاب المباني المرصودة والمُشعرة مسبقا إلى سرعة مراجعة البلدية، والإبلاغ عن أي مبانٍ مهجورة أو آيلة للسقوط عبر مركز البلاغات «940»، لتُعَالجها الجهات المختصة.