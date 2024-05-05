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شكرا لقرائتكم خبر عن وداع البدر.. كيف نعت الصحف العربية "مهندس الكلمة"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حزن عميق خلفه رحيل الشاعر المبدع الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي يعد أيقونة الشعر السعودي، وأحد أصحاب راية التجديد في الشعر بقصائده الحداثية والمتجددة في ألفاظها ومعانيها، الأصيلة في لغتها.
ومع عظم الفقدان، كان النعي الذي جاء من حدب وصوب، على كافة المجالات والمستويات، راثيًا البدر، ومودعًا رحيل مهندس الكلمة.
واحتل اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن موقعًا خاصًا في الصحف العربية، التي حرصت على تعزية جمهوره الواسع في المملكة والوطن العربي، وأسرته وكل محبيه.
وأبرزت أهم إنجازات الأمير الشاعر ونبذة عن حياته ونشأته.
وأورد الخبر لمحة عن حياة الأمير وأبرز إنجازاته.
وسلط الخبر الضوء على جانب من حياة الأمير الشاعر ونشأته، وأورد نعيه من الشخصيات العامة بالمملكة.
أوردت صحيفة الخليج الإماراتية نعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأمير بدر بن عبدالمحسن وكذلك نعي أبرز مسؤولي دولة الإمارات.
وأوردت كذلك لمحة عن حياة الفقيد وأبرز إنجازاته التي أتمها خلال رحلته الثقافية والأدبية التي امتدت على نحو خمسين عامًا نسج فيها قصائدة بحروف من نور، لتظل إرثًا مخلدًا في الوجدان السعودي والعربي وشاهدًا على مبدع سعودي.
ومع عظم الفقدان، كان النعي الذي جاء من حدب وصوب، على كافة المجالات والمستويات، راثيًا البدر، ومودعًا رحيل مهندس الكلمة.
واحتل اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن موقعًا خاصًا في الصحف العربية، التي حرصت على تعزية جمهوره الواسع في المملكة والوطن العربي، وأسرته وكل محبيه.
الكويت.. رحيل مهندس الكلمةودعت صحيفة القبس الكويتية الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بتقرير تحت عنوان: بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.. رحيل مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن" يورد لمحة حياتية عن البدر وأبرز إنجازاته.
البحرين.. وفاة أيقونة الشعر السعوديكانت صحيفة الأيام البحرينية من بين مودعي الأمير بدر بن عبدالمحسن، بخبر عن رحيله بعنوان: وفاة أيقونة الشعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن.
وأبرزت أهم إنجازات الأمير الشاعر ونبذة عن حياته ونشأته.
قطر.. رحيل أحد أهم شعراء المملكةأوردت صحيفة الشرق القطرية خبرًا لوداع الأمير بدر بن عبدالمحسن، تحت عنوان: وفاة أحد أهم شعراء السعودية الأمير بدر بن عبد المحسن بعد معاناة مع المرض
وأورد الخبر لمحة عن حياة الأمير وأبرز إنجازاته.
عمان.. أحد أبرز رواد الحداثة الشعريةكانت صحيفة الشبيبة العمانية من بين المهتمين بوداع الأمير بدر بن عبدالمحسن وأوردت خبرًا بعنوان: وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عامًا
وسلط الخبر الضوء على جانب من حياة الأمير الشاعر ونشأته، وأورد نعيه من الشخصيات العامة بالمملكة.
الإمارات.. رئيس الدولة: بدر بن عبدالمحسن ترك إرثاً أدبياً متميزاً
أوردت صحيفة الخليج الإماراتية نعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأمير بدر بن عبدالمحسن وكذلك نعي أبرز مسؤولي دولة الإمارات.
وأوردت كذلك لمحة عن حياة الفقيد وأبرز إنجازاته التي أتمها خلال رحلته الثقافية والأدبية التي امتدت على نحو خمسين عامًا نسج فيها قصائدة بحروف من نور، لتظل إرثًا مخلدًا في الوجدان السعودي والعربي وشاهدًا على مبدع سعودي.