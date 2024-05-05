أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية الخفيفة إلى المتوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.



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