شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة سيدة في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نحج أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة، في إنقاذ حياة مريضة "35 عاما" بعد تعرضها لحادث مروري مروع نتج عنه إصابات وكسور في عدة أماكن متفرقة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريضة وصلت إلى مستشفى الملك سعود بعد تحويلها من مستشفى المذنب العام، وأجري لها فور وصولها جملة من الفحوصات والأشعة، بينت وجود كسر مفتت بعظمة الفخذ الأيسر، وكسر بأعلى عظمة الساق واليد، وكسور بعظام القدم اليسرى، وكسر بعظام الوجه وكسر بالفقرة القطنية الثانية. جلسات العلاج الطبيعي ولفت التجمع إلى أنه بعد معاينة نتائج الفحوصات من قبل الفريق الطبي المشرف على حالتها الطبية، قرر الفريق حاجتها إلى إجراء تدخل جراحي عاجل، لتثبيت كسر عظمة القمة بواسطة مسمار طبي نحاسي تشابكي، وتثبيت كسر أعلى عظمة ساق اليد بواسطة مسامير وعلاج تحفظي لباقي الكسور.

وبين تجمع القصيم الصحي أن المريضة بعد إجراء التدخل الجراحي خضعت لبرنامج جلسات العلاج الطبيعي والتأهيلي بشكل ناجح، مكنها من استعادة صحتها والتئام الكسور بصورة جيدة، وبعد تأكد الفريق الطبي من سلامتها إذن لها بالخروج وهي تتمتع بصحة جيدة.