تراند اليوم : في لقاء سابق.. شاهد: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن يروي تفاصيل عن حياته وعلاقته بأحفاده وشقيقه سعود

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة mbc، لقاء سابق للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، أجراه قبل وفاته، وتحدث خلاله عن علاقته بأبنائه وأحفاده وشقيقه الأمير سعود وحياته الشخصية.

تفاصيل عن حياته

وقال الأمير الراحل:" أحب النهار أكثر من الليل، وعندما أنظر من الشباك وأرى شروق الشمس أشعر بتفاؤل كبير، وعند خروجي من المنزل أذهب إلى مكان محدد، ما عندي أماكن كثيرة أذهب إليها، وفي ساعة معينة أجلس أشاهد مسلسل أو غيره بهدف التأمل".

الأحفاد

وتابع:" علاقتي بأبنائي وأحفادي جيدة، ونجلس معا، ولكن لا نتحدث كثيرا، وهذا غير مقصود، ويمكن من عيوبي إني إذا تكلمت ما عاد سكت، وإذا سكت أبطي ما أتكلم، وأعتقد نقاشاتنا قليلة ولكن المحبة كبيرة".

الأمير سعود

وحول علاقته بشقيقه الأمير سعود، قال الأمير الراحل:" علاقتنا قوية كثيرا، خاصة أننا كنا معا أثناء الدراسة في مدرسة داخلية بالإسكندرية بمصر، وكان عمري وقتها نحو 10 سنوات".

وفيما يتعلق بسبب كتابته 5 قصائد حب خلال 5 سنوات، قال:" سوينا المؤسسة، وكانت بحاجة إلى أعمال". وتابع:" قلوبنا خضر دائما لحب الأهل والأحباب ككل".