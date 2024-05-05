تراند اليوم : شاهد.. أحدث الأعمال في المخطط الرئيسي لمدينة "ذا لاين"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أحدث تطورات الأعمال في مدينة "ذا لاين".

المرحلة الأولى وأظهر الفيديو، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي، وظهور ملامح المدينة العمودية. وأظهر الفيديو، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي، وظهور ملامح المدينة العمودية.

وحسب "نيوم" يتم استخدام أكثر من 260 آلة حفر، وأكثر من 200 مركبة تنقل أكثر من 3 ملايين م3 من التربة.

طاقة متجددة

وتتفرّد المدينة بخلوّها من الشوارع والسيارات وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس.

وستُصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستبلغ مدينة "ذا لاين" 200م عرضاً، و170 كم طولاً، و500م ارتفاعاً فوق سطح البحر.

وستحتضن "ذا لاين" 9 ملايين نسمة داخل مدينة ستُبنى على مساحة 34 كم2 فقط.