هيئة الشورى تعقد اجتماعها الثاني

وأقرت الهيئة، إحالة عدد من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشروعات الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.
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