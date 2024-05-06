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تراند اليوم : بالفيديو : الفنان محمد عبده يكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان محمد عبده، عن مكان إصابته بمرض السرطان، بعد خضوعه للعلاج الكيماوي.

وقال محمد عبده: "جماهيري اللي تحب الفن، أطمنكم انا كويس الحمد لله وعمال بتحسن، رسالتي للأمير بدر قبل وفاته رحمه الله كانت مواساة".

وأضاف:" كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

وتابع:" الفحوصات المبدئية مرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثير، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاءكم عامل من عوامل الشفاء".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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