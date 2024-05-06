القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك هولندا فيليم ألكساندر، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك هولندا فيليم ألكساندر، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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