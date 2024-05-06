شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 90 مشاركة في 5 مسارات بجائزة «وعي» الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة بدء مرحلة التصويت في جائزة وعي 2023 - 2024، في موسمها السادس الذي يستمر حتى 14 مايو الجاري عن طريق الموقع الالكتروني للجائزة، بهدف إشراك المجتمع في التصويت للمشاركات المتأهلة للجائزة، التي تعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، ويبلغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال.

وأوضحت أن عدد المشاركات المتأهلة للتصويت في جائزة وعي في نسختها الحالية، بلغ 90 مشاركة من مختلف دول العالم العربي، وذلك في 5 مسارات شملت: مسار الفيلم القصير، ومسار التصوير الإعلاني، ومسار الموشن جرافيك، إضافة إلى مساري الإنفوجرافيك، والأفكار الإبداعية.

وتعد مرحلة التصويت إحدى مراحل جائزة وعي ما قبل الأخيرة في الموسم، تتاح فيها الفرصة للتصويت على مجموعة المشاركات المتأهلة في المسارات الخمسة، واختيار المشاركات الفائزة، من بينها جائزة الجمهور، وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم، وتمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتا من الجمهور عن طريق الموقع الالكتروني للجائزة.

أهداف جائزة «وعي»