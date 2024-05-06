شكرا لقرائتكم خبر خريجات جامعة الأميرة نورة يروين قصص النجاح العلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الدعم الطلابي والمهني بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول «لقاء الخريجات 2024»، في مركز المؤتمرات بالجامعة، وذلك بمشاركة نحو 5 آلاف خريجة، وأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة.

وسعى اللقاء الذي ضم خريجات الجامعة، والطالبات المقبلات على التخرج، إلى توفير حلقة اتصال مع الخريجات، إلى جانب عرض قصص نجاحهن على الصعيدين العلمي والعملي، وتعزيز روح الانتماء والتواصل مع الجامعة.

وتضمن اللقاء حزمة من الأنشطة والفعاليات، من بينها: معرض مشاريع الخريجات، الذي عرض إنجازاتهن في مجالات متنوعة، والمعرض الفني، ومعرض التوظيف والخدمات، الذي جمع عددا من جهات الجامعة التي تخدم الخريجات بعد التخرج، وجهات التوظيف.

كما استعرض البرامج التدريبية المقدمة من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

كما اشتمل اللقاء على فعالية «قصص تروى» التي جاءت بمثابة جلسة ودية بين الخريجات؛ للوقوف على قصص نجاح زميلاتهن، وجلسة مع موظفي الموارد البشرية في القطاعات المختلفة؛ للوقوف على المهارات المطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية.