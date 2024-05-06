شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة ورياح نشطة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتبدأ الظاهرة السعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الخرمة والموية وتربة ورنية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)