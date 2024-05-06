شكرا لقرائتكم خبر عن "القصيم الصحي" يحقق التميز في مؤشر التفاعل مع حالات الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمّع القصيم الصحي عن تحقيق مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم التميز والأفضلية على مستوى مستشفيات إرادة بالمملكة في مؤشر التفاعل مع حالات الإدمان، بعد بحصوله على النسبة الكاملة 100%، لشهر إبريل من العام الجاري 2024م.

وأوضح التجمّع أن مؤشر فاعلية التعامل مع حالات الإدمان، وهو مؤشر يصدر عن المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، ويهدف إلى قياس مدى التزام مستشفيات إرادة والصحة النفسية بتحديث بيانات مرضى الإدمان. رفع مؤشرات قياس الأداء وأكد أن حصوله على هذا التميز يعكس مستوى الحرص ومدى الاهتمام الذي توليه مختلف المنشآت الطبية بتحديث العمليات التشغيلية الداخلية بصورة مستمرة، والتي يهدف من خلالها إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز سبل الوقاية ضد المخاطر الصحية.

ولفت إلى الأهمية التي يوليها لمنسوبيه ودورهم فاعل في الارتقاء بمستوى الكفاءة ورفع مؤشرات قياس الأداء. تفعيل البرامج العلاجية النوعية وأشار إلى سعيه الدائم في تفعيل البرامج العلاجية النوعية والسلوكية المتخصصة في مساعدة راغبي الإقلاع عن آفة المخدرات والإدمان بمستشفى إرادة والصحة النفسية، والمضي قدمًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وأيضًا تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وبين أن المستشفى تمكن من تخريج أكثر من 62 مدمنًا متعافيًا من الإدمان منذ افتتاحه؛ بعدما أكملوا جميع المراحل العلاجية والتأهيلية والسلوكية خلال 9 أشهر.