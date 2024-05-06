شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية على منشآت جدة خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,249منشأة صحية 4,506 منشأة تجارية وإغلاق 121 منشآت مخالفة. المخالفات المرصودة وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 15,975 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940