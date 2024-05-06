5 ضمانات حقوقية إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة

ينتظر أن تدرج هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 5 ضمانات تضاف لحقوق هذه الشريحة، كإضافة إلى مجمل الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم بقوة النظام، وتشمل الضمانات مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والإيقاف والسجن والنقل بواسطة جهات الضبط.

تدريب كوادر

من ضمن المواد التي من المنتظر أن تطرح حال إقرارها بصورتها النهائية، نص يقضي بتأهيل خبراء معتمدين في التواصل مع ذوي الإعاقة في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام على أن يكون من بينهم مترجمو إشارة خبراء للتواصل، إضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في القضاء والنيابة العامة وجهات الضبط على طرق التواصل معهم. مع توفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين، وتطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرط ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين.

حماية وتعزيز

من المنتظر إدراج نص يقضي بأن للأشخاص ذوي الإعاقة أكانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهود وفي جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكم أو تنفيذ الأحكام، الحق في معاملة عادلة تتناسب مع حالتهم الصحية، وذلك في حال إقرار اللائحة.

وتهدف الهيئة من وراء ذلك إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات في المملكة العربية السعودية بلغ 1.349.585 شخصا من إجمالي عدد السكان 32.175.224 شخصا وفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن 2022، ويمثل الذكور منهم 43% فيما تبلغ نسبة الإناث 57%.

ذوو الاحتياجات الخاصة

1.349.585 شخصا

%43 ذكور

%57 إناث

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ـ هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

- ضمان حصول ذوي الاحتياجات على حقوقهم.

ـ تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء في 1439/05/27.

ـ تعتمد السياسات والأنظمة التشريعية المتعلقة بذوي الإعاقة.