شكرا لمتابعة خبر عن استحداث خدمة الدخول من دون موعد لتقديم طلب تأشيرة للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي ، مساء اليوم ، عن استحداث خدمة الدخول إلى مراكز VFS من دون موعد للمواطنين .

وقال بوي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” ابتداءً من 7 مايو 2024 ، حيث سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام ، من دون الحاجة إلى تحديد موعد”.

وسيتم توفير 100 موعد في الرياض و 50 موعدًا في الدمام كل يوم ، خلال ساعات عمل المركزين ، وستقدم الخدمة على أساس أسبقية الحضور ، مع مراعاة الحصص المحددة يوميًا.

كنا يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة ، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS ، وستضاف هذه الخدمة إلى خدمة حجز المواعيد ، التي ستظل متاحة الموقع VFS الإلكتروني .