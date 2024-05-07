الصمعاني: قضاء التنفيذ يدخل مرحلة جديدة من التطور

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وثمن الصمعاني دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقطاع العدلي.
وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض أمس الاول، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
وأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورا وجودة وسرعة ودقة؛ بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، مشددا على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.
من تصريحات الوزير:
- الجودة والدقة والسرعة ركائز تطور القضاء.
- تطور قطاع التنفيذ وكوادره لتحقيق الأهداف.
- دعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
- الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورا وجودة.
- تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية.
- أهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.
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