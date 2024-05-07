شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي رئيس الامارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم رئيس دولة الإمارات التعازي لسمو ولي العهد في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.