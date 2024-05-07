شكرا لمتابعة خبر عن طالب ينجو من رصاصة طائشة فى “حفر الباطن” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيب طالب فى الصف الثانى الثانوى برصاصة طائشة قدر لها الاستقرار في صدره بالقرب من قلبه، وذلك أثناء سيّره بمركبته مع أحد أقاربه على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز في حفر الباطن.

وتعرض لهذا الحادث المأساوي الشاب ممدوح الشمري، وذلك أثناء عودته إلى منزله، فيما ذكر والده فيصل الشمري أن زوجته أخبرته أثناء عودته للمنزل عما حدث لابنه، إذ فوجئ برصاصة طائشة اخترقت سقف سيارته واستقرت بالقرب من القلب، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن قريبه الذي كان مع نجله في السيارة ذاتها قام بنقل الأخير إلى مستشفى خاص رفض علاجه حينها، وبعدئذ توجه قريبه لمستشفى الملك خالد في حفر الباطن، والتى أجريت الفحوصات والأشعة وعلى إثر ذلك أجريت له عملية جراحية ناجحة لاستخراج الطلقة، وخرج في غضون يومين.

وأكد أنه لم يعرف مصدر الرصاصة، حامداً الله أن نجى ابنه من موت محقق، لافتا إلى أنه قدم شكوى للشرطة التي أكدت أن تبذل جهدها في إجراء التحريات، لمعرفة مصدر الرصاصة.