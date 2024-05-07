شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة جدة" تضبط مخالفات صيد بحري بدرة العروس والان نبدء بالتفاصيل

أبرز المخالفات

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الرقابة بوحدة الثروة السمكية في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، من ضبط (11) مخالف إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع مركز حرس حدود بالشعيبه المسدوده، ومركز حرس الحدود بدرة العروس.وفي التفاصيل أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بالشعيبة المسدودة عن ضبط 9 مخالفيين لنظام الزراعة وتمت مصادرة بندقيتن صيد بحري ممنوعتين، وورد بلاغ آخر من مركز حرس حدود درة العروس بمحافظة جدة يفيد باستخدام شباك صيد 'شورات' مع متنزهين مخالفين بذلك نظام الزراعة، لافتاً إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة وكميه مصيد تقدر بحوالي 10كيلو وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.من جانبه أكد المهندس أحمد الحارثي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشدداً على اهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية.