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بدء تطبيق عقوبة الحج دون تصريح من 2 يونيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني الموقتة، وذلك اعتبارا من 2 حتى 20 يونيو 2024.

وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

وشددت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة.

الغرامات:

  • 10 آلاف ريال للحج دون تصريح.
  • 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.
  • عقوبة نقل المخالفين:
  • 50 ألف ريال غرامة حد أقصى.
  • 6 أشهر سجن حد أقصى.
  • ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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