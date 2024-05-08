شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة: التأمين الشامل على المركبات يبدأ من عمر 18 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قالت هيئة التأمين إن التأمين الشامل على المركبات يشمل المؤمن له والسائق ذا قرابة بالمؤمن له، ابتداءً من عمر 18 عامًا لحاملي رخصة القيادة.وأشارت الهيئة عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن القرابة تعني:- السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.- الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت.