شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. اتفاقية تعاون لتطوير خدمات البنية التحتية في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

مياه المعالجة الثلاثية

الدمام - شريف احمد - أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة المياه الوطنية، تهدف لوضع حلول تساهم في مجالات تطوير خدمات البنية التحتية، التي تساهم في ربط شبكات الخدمات البيئية في ضاحية الملك فهد بن عبد العزيز، والإرتقاء بجودة الحياه لأحياء محافظة البيضاء.جاء ذلك امتداد لحرص القطاعين على تعزيز العلاقة التكاملية والتشاركية ورفع مستوى تهيئة البيئة الممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة.ووقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مذكرة التفاهم من جانب الأمانة، ومثل شركة المياه الوطنية في التوقيع رئيس القطاع الشرقي المهندس عادل بن جمعان الغامدي، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، ومستشار أعلى شركة المياه الوطنية المهندس حمدي دبشي الشراري، ومدير عام المشاريع للقطاع الشرقي للشركة المهندس فرحان بيوض العنزي.وشملت الاتفاقية عدد من البنود وأوجه التعاون التي من شأنها تحقيق تعاون متكامل واستدامة في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.وتضمنت بنود الاتفاقية ربط الخط الفائض البحري لمياه المعالجة الثلاثية "المنتجة من محطة المعالجة الجديدة غرب الدمام"، على محطة تصريف الأمطار الواقعة في ضاحية الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، كما تضمنت الاتفاقية ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة والصحة المهنية وفق اللوائح التنظيمية.