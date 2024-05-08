انطلاق فعاليات ملتقى المهارات والتدريب وعد بجدة

تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء ملتقى المهارات والتدريب "وعد" بمحافظة جدة، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على وكالة الإمارة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين ومجموعة من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب بمنطقة مكة المكرمة.

وتم خلال الملتقى توجيه جزء من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب "وعد" بتخصيص أكثر من 90 ألف فرصة تدريبية لأبناء وبنات المنطقة قدمتها 8 منشآت شريكة في حملة "وعد" وهي " البنك العربي الوطني, وشركة ولاء للتأمين التعاوني, والشركة السعودية للكهرباء, وشركات الربيع , والحكير للسياحة والتنمية, وعبدالله العثيم للاستثمار, ونسما وشركائهم, وموبايلي, وشركة أقوات البيك".

وتشير أرقام الحملة الوطنية للتدريب "وعد" والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحقيق 1,007,000 فرصة تدريبية من أصل 1,155,000 فرصة مستهدفة بمعدل إنجاز يصل إلى 86%.

ويعد الملتقى هو الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، وقد تضمن مجموعة من المبادرات الرائدة في مجال التدريب وتطوير المهارات، التي تم تصميمها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمكينهم، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل, كما شمل العديد من المبادرات والبرامج تتعلق بجانب التدريب وتطوير المهارات، والإرشاد المهني, والفرص التدريبية، وفرص تنمية وتطوير المهارات, وجلسة حوارية بعنوان التدريب التعاوني للطلاب.

يذكر أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات المخصصة لتعزيز المهارات والتدريب عبر المناطق، وهو نتاج مخرجات الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، حيث انطلقت النسخة الأولى منه في عرعر ومن ثم الخبر، وحاليًا في محافظة جدة، على أن يستكمل جولاته الشاملة مستقبلاً جميع مناطق المملكة.