الفصول الثلاثة ومفاضلة الوظائف قيد المراجعة

أكد وزير التعليم يوسف البنيان، تحت قبة مجلس الشورى اليوم، أن الوزارة، وبناء على توجيه كريم، تعكف على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة وفق أسس علمية تربوية، بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة، وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.

وأشار البنيان، في تصريحات تلفزيونية على هامش حضوره جلسة مجلس الشورى، إلى أن هناك مختصين من الوزارة وخارجها يجرون دراسة حول مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها.

الوظائف التعليمية

ورداً على سؤال حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية؛ قال وزير التعليم: «مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم؛ تقوم الوزارة حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات، وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية».

وأضاف أن الوزارة حريصة على أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، لبناء جيل مُنافس عالمياً، يملك مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية.

9296 مقترحا واستفسارا

وحضر وزير التعليم، جلسة مجلس الشورى الـ29 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، المُنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وجاء اللقاء رغبةً من المجلس لطرح المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجهها الوزراة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمُعلمات والطلاب والطالبات.

وكشف رئيس الشورى أن ما تلقاه المجلس منذ إعلان حضور وزير التعليم تجاوز 9296 مقترحاً واستفساراً من المُواطنين في مختلف الجوانب.

المناهج السعودية

وقال وزير التعليم إن المناهج السعودية تأتي مواكبة لمعايير عالمية ويتم تطويرها؛ لتصبح مناهج أكثر حداثة وتنوعاً، وتحقق مُتطلبات الثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.

وشدد على أنه من أولويات وزارة التعليم أيضاً أن تكون الجامعات السعودية في مصاف الجامعات العالمية، وأن تكون برامجها ومناهجها متوائمة مع سوق العرض والطلب، حتى تكون مخرجاتها مفيدة للمجتمع وللطالب.

الرسوم الدراسية

وأجاب البنيان على سؤال عن الرسوم الدراسية وحفظ العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، قائلا إن الوزارة لها دور أساس في حماية الطالب والطالبة من أي تحديات بما فيها التعاقدية بين الأسرة والمدرسة، فمن خلال العمل المشترك مع وزارة العدل تم إيجاد عقد تنفيذي في منصة مدارس، تبعد الطالب عن أي مشاكل تعاقدية وتضمن حفظ حقوق المستثمرين.

وظائف لذوي الإعاقة

وبخصوص ترقية الإداريين، قال وزير التعليم إنه خلال العامين الماضيين زادت فرص ترقية المعلمين والمعلمات والإداريين، مشيراً إلى أنه تم ترقية أكثر من 71 ألفاً خلال عامين مقارنة بـ 7 آلاف قبل خمسة أعوام، وهذا ناتج عن الدعم الذي تتلقاه وزارة التعليم من قيادة المملكة، بالإضافة إلى دعم وزارتي الموارد البشرية والمالية في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق ببرامج التربية الخاصة لذوي الإعاقة، أكد البنيان أن أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.

أبرز تصريحات وزير التعليم

- وزارة التعليم انتقلت من كونها مشغلاً إلى دورها التنظيمي.

- المناهج مواكبة للمعايير العالمية ويتم تطويرها وتحديثها.

- ارتفاع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من 42% في عام 2020 إلى 72% في عام 2023.

- نعمل على تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات للقيام بمهامه.

- نعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة.

- نراجع حاليا معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية.

- أكثر نسبة توظيف كانت لذوي الاحتياجات الخاصة.

- وقال معاليه أنشأنا في الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.

- سمحنا للقطاع الخاص بالاستفادة من المباني التعليمية.

- أوجدنا عقدا تنفيذيا في منصة مدارس لحماية الطلاب من مشاكل الرسوم الدراسية.

- زيادة فرص ترقية المعلمين والمعلمات والإداريين إلى أكثر من 71 ألفا خلال عامين.