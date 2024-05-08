شكرا لقرائتكم خبر عن "سرك" تستكشف فرص الاستثمار في معالجة وتدوير المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة "سرك" وشركة GI AQUA TECH الألمانية والشركة الدولية لتوزيع المياه، وذلك على هامش منتدى المياه السعودي.

ومثّل "سرك" في التوقيع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المهندس حسن العمري، ومن الشركة الدولية لتوزيع المياه رئيسها التنفيذي المهندس محمد حلواني، وعن شركة GI Aqua Tech الألمانية الرئيس التنفيذي عبدالله بوقري. معالجة المياه وتهدف هذه المذكرة إلى استكشاف فرص الاستثمار في مشروع يقوم بمعالجة الحمأة المتولدة من معالجة مياه الصرف الصحي في إحدى منشآت شركة توزيع.

ويسعى المشروع للتخلص من استخدام المرادم، محوّلًا الحمأة إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط بسبب تطبيقها لتقنيات متطورة وبتكلفة اقتصادية.

