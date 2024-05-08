شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في صربيا بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء في جمهورية صربيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية صربيا، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية صربيا، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".