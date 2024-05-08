شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مقيم لترويجه 998 جرامًا من الشبو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 998 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو).وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.