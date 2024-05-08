شكرا لقرائتكم خبر استوديو «ذا لاب» يحقق رؤى مصممي الأزياء السعوديين الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك خلال حفل الإطلاق، أن «ذا لاب» يسلط الضوء على ما يشهده قطاع صناعة الأزياء في المملكة من تقدم وازدهار، ليكون أول أستديو من نوعه في المنطقة في قلب الرياض، مشيرا إلى أن الأستوديو يسهل عملية التصنيع، مما يمكن المصممين والعلامات التجارية المحلية من تحقيق رؤاهم الإبداعية بكل سهولة، من خلال تعزيز الابتكار وتوفير الدعم الأساسي طوال دورة الأزياء.
وقال: «ذا لاب» لا يركز على تعزيز الإبداع فحسب، بل يدعم أيضا الممارسات المستدامة داخل الصناعة، مؤكدا أن إنشاء «ذا لاب» يجسد الالتزام العميق بتنمية نظام بيئي للأزياء مزدهر في المملكة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» ديفيد هنري، أن افتتاح أستديو ذا لاب يأتي بهدف تطوير منتجات الأزياء في مدينة مسك، ليكون علامة فارقة ينتج عنها ارتقاء في صناعة مجال الأزياء في المملكة، كما سيمكن المصممين وأصحاب الأعمال المحليين من عرض إبداعاتهم على المستوى المحلي والعالمي.
أهمية استوديو ذا لاب:
- يبرز الدعم الواسع لتطور قطاع الأزياء.
- تعزيز الشراكة بين هيئة الأزياء ومدينة مسك.
- يدعم التعاون في تطوير برامج التعليم والتدريب للمصممين السعوديين الشباب.
- فتح أبواب جديدة للاستثمار في قطاع الأزياء في المملكة.
- نقطة بداية لاستضافة الفعاليات والمهرجانات الخاصة بالأزياء والموضة في مدينة مسك.
كانت هذه تفاصيل خبر استوديو «ذا لاب» يحقق رؤى مصممي الأزياء السعوديين الإبداعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.