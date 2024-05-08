شكرا لقرائتكم خبر استوديو «ذا لاب» يحقق رؤى مصممي الأزياء السعوديين الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتمكين المصممين السعوديين من تحقيق رؤاهم الإبداعية، أطلقت الهيئة السعودية للأزياء أمس الأول، «ذا لاب» - الذي يعد أول استوديو من نوعه في المملكة لتطوير منتجات الأزياء -، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في قطاع صناعة الأزياء ووسائل الإعلام والقطاع الحكومي، وذلك في مقر «ذا لاب» في ملتقى المدينة بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» بالرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك خلال حفل الإطلاق، أن «ذا لاب» يسلط الضوء على ما يشهده قطاع صناعة الأزياء في المملكة من تقدم وازدهار، ليكون أول أستديو من نوعه في المنطقة في قلب الرياض، مشيرا إلى أن الأستوديو يسهل عملية التصنيع، مما يمكن المصممين والعلامات التجارية المحلية من تحقيق رؤاهم الإبداعية بكل سهولة، من خلال تعزيز الابتكار وتوفير الدعم الأساسي طوال دورة الأزياء.

وقال: «ذا لاب» لا يركز على تعزيز الإبداع فحسب، بل يدعم أيضا الممارسات المستدامة داخل الصناعة، مؤكدا أن إنشاء «ذا لاب» يجسد الالتزام العميق بتنمية نظام بيئي للأزياء مزدهر في المملكة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» ديفيد هنري، أن افتتاح أستديو ذا لاب يأتي بهدف تطوير منتجات الأزياء في مدينة مسك، ليكون علامة فارقة ينتج عنها ارتقاء في صناعة مجال الأزياء في المملكة، كما سيمكن المصممين وأصحاب الأعمال المحليين من عرض إبداعاتهم على المستوى المحلي والعالمي.

أهمية استوديو ذا لاب: