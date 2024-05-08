إرشاد بيطري لمربي الماشية

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمحافظة خليص، وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالمنطقة، جولات ميدانية عبر خدمة العيادات البيطرية المتنقلة لتقديم الخدمات والإرشاد البيطري.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص المهندس أنس البلادي؛ أن خدمة العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية حسب الإمكانيات الموجودة، والتي يصعب نقلها للعيادة البيطرية التابعة للمكتب، وأن الجولات الميدانية تقدّم كذلك الاستشارات للمربين، والوقوف الميداني على مواقع المربين، حيث تهدف إلى تقديم خدمات إرشادية لمربي الماشية والخيل بالمحافظة ومراكزها، وإلى التقصي الوبائي عن أمراض المواشي، وتحديث ملفات مربي الماشية بمنصة «أنعام».

وأشار؛ إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية، التي يقيمها المكتب خدمة لمربي الماشية، وانطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن هذه الجولات تأتي حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، حيث تهدف إلى توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ وذلك لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.