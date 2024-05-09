شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

برقية سمو ولي العهد