شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ولادات جديدة للمها العربي في محمية الإمام تركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 8 ولادات جديدة لصغار المها العربي (الوضيحي)، التي تعد من الأنواع النادرة المعنية بالحفاظ عليها وإكثارها، ضمن جهود حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي. وأوضحت الهيئة أنها تركز جهودها نحو الحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، من خلال مراكز الإكثار وعمليات إعادة إطلاق الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية وبيئتها الأصلية.يأتي ذلك في إطار صون التنوع الأحيائي واستعادة توازن البيئة الطبيعية.حماية الأنواع المهددة بالانقراضويأتي تسجيل الولادات استمرارًا لجهود الهيئة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بعد إعلانها تفريخ 3 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء، كذلك الزيادة الملحوظة في الآونة الأخيرة لأعداد غزال الريم في نطاق المحمية.كما دشنت الهيئة الشهر الماضي، أعمال التشييد والبناء في مركز إكثار طائر الحبارى الآسيوية في المحمية.ثاني أكبر المحمياتوتُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كيلومتر مربع، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد من الكائنات الفطرية والأنواع النباتية.