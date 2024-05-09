شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين أثناء صيدهم أسماك محظور صيدها بجدة والان نبدء بالتفاصيل

صيد الأسماك في السعودية

عقوبات وغرامات مالية

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة عن ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري لمقيمين أثناء صيدهم أسماك «ناجل».وهي من أنواع الأسماك المحظور صيدها في التوقيت الحالي.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.وأضاف، أن من 1 أبريل الماضي أعلنت الوزارة موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، وذلك لإعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.ودعت الوزارة بمنطقة مكة المكرمة إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، وذلك للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.وأكدت أن من يخالف ذلك، سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.